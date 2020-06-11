Daha önce Ata Demirer aşkıyla ismi duyulan Aslı Turanlı, uzun süre de Yunan DJ Valeron ile aşk yaşadı. Güzel oyuncu, "Yunanistan, Türkiye'ye sınır kapılarını açmadığı için ben de tepkimi göstermek için Yunan sevgilimden ayrıldım" açıklaması yaptı.
Ancak Deniz Akkaya, Aslı Turanlı'nın bu açıklamayla reklam yapmaya çalıştığını ima etti. Akkaya, "Türk/Yunan duyarı kasmaya çalışan zat; bir sonraki böyle salakça açıklamanda elimdeki yazışmaları gazetelere vereceğimi bil" diyerek Turanlı'yı tehdit etti.
PABUÇ BIRAKMAM
25 yıldır sık sık Komşu'ya gittiğini söyleyen Deniz Akkaya, Aslı Turanlı'ya şöyle çıkıştı: "Bu ayrıştıran tavrı; hele kendine çerçeve, şekil yapmaya çalışan bu tiplere pabuç bırakmam."