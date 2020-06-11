Ancak Deniz Akkaya, Aslı Turanlı'nın bu açıklamayla reklam yapmaya çalıştığını ima etti. Akkaya, "Türk/Yunan duyarı kasmaya çalışan zat; bir sonraki böyle salakça açıklamanda elimdeki yazışmaları gazetelere vereceğimi bil" diyerek Turanlı'yı tehdit etti.

PABUÇ BIRAKMAM

25 yıldır sık sık Komşu'ya gittiğini söyleyen Deniz Akkaya, Aslı Turanlı'ya şöyle çıkıştı: "Bu ayrıştıran tavrı; hele kendine çerçeve, şekil yapmaya çalışan bu tiplere pabuç bırakmam."