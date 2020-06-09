Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, önceki akşam Arnavutköy Atlas Balık'ta yemekteydi. Maskesiyle önlemini alan 74 yaşındaki Süperstar'ın özel izinle dışarıya çıktığı tahmin edildi. Konser serisi için Temmuz'da Bodrum'a gideceğini söyleyen Süperstar, öncesinde de kısa bir tatil yapacak.
Ajda Pekkan, bir haftalık tatili için yaklaşık bir milyon TL ödeyeceği 6 kamaralı gulette, sauna gibi birçok lüks olanak bulunuyor.
Süperstar'ın birçok ünlü isim gibi tekne tatilini tercih ettiği iddia edildi. Covid-19'a karşı daha güvenli olduğu için lüks bir guletle Ege koylarını gezecek olan Ajda Pekkan'ın yaklaşık 55 metrelik tekneye de günlük 19 bin euro yani yaklaşık 145 bin TL ödeyeceği konuşuluyor.
Ajda Pekkan, bir haftalık tatili için yaklaşık bir milyon TL ödeyeceği 6 kamaralı gulette, sauna gibi birçok lüks olanak bulunuyor. Ünlü yıldız, geçtiğimiz yıl da Ege'de mavi tura çıkmıştı.
Ünlü yıldız, geçtiğimiz yıl da Ege'de mavi tura çıkmıştı.
DOĞAN SAVAŞ