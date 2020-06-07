Bir dizi önlemlerle birlikte başlayan normalleşme sürecinin ardından Bodrum'da hareketlilik başladı. Birçok ünlü ismin tercihi olan Bodrum'da ünlü beach'ler de bir bir açılmaya başladı.
Türkbükü'nde sosyetenin adresi olan Maça Kızı, 5 Haziran'da kapılarını açtı. Girişte herkesin ismini alan görevliler, tek tek müşterilerin ateşini ölçüyor.
Bodrum'daki evine gidip gitmemekte kararsız olan Hande Ataizi de oğlu Leon ve aşkı Dinç Aydoğdu ile önümüzdeki günlerde Türkbükü'ndeki villasına gitmeye karar verdi.
Maskesi yanında olmayan müşterilere maske temin ediliyor. Şezlonglar ve localar arasına çiçeklerle sosyal mesafeli önlem alınırken; her müşterinin ardından oturduğu alanlar dezenfekte ediliyor. Bu arada normalleşme süreciyle yüzleri gülen Bodrum'daki işletmecinin tek sıkıntısı, restoranların saat 22.00'de kapanacak olması…
Günlük plaj giriş ücretini bu sene 350 TL olarak belirleyen Maça Kızı'nda her bir müşterinin ardından şezlonglar dezenfekte ediliyor.
Pınar Altuğ, ailesiyle Bodrum'da tekne tatiline start verdi.
Pelin Karahan, ailesiyle yazı Bodrum'daki evinde geçirecek.