Maskesi yanında olmayan müşterilere maske temin ediliyor. Şezlonglar ve localar arasına çiçeklerle sosyal mesafeli önlem alınırken; her müşterinin ardından oturduğu alanlar dezenfekte ediliyor. Bu arada normalleşme süreciyle yüzleri gülen Bodrum'daki işletmecinin tek sıkıntısı, restoranların saat 22.00'de kapanacak olması…



Günlük plaj giriş ücretini bu sene 350 TL olarak belirleyen Maça Kızı'nda her bir müşterinin ardından şezlonglar dezenfekte ediliyor.