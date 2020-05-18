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    • Saklambaç
    • 18.05.2020 Gazete
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    eşi ile buzları eritti! Barışma hediyesi olarak aldığı villanın değeri dudak uçuklattı

    ’ın eski yıldızı , ile buzları eritti. Sırp futbolcu, şarkıcı eşine barışma hediyesi olarak ’da 2 buçuk milyon euro’luk bir villa alarak cömertliğini konuşturdu.

    19 milyonluk barış

    KARA Kartal'ın eski yıldızı Dusco Tosic, ülkesi Sırbistan'da manşetlerde… 35 yaşındaki yıldızın arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu. Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı. Skandalın ardından Sırp şarkıcı ile Tosic, evlerini ayırdı.

    JELENA'YA SARAY JESTİ
    Karantina     nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti. Bununla da kalmayan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…

    4 BANYO,
    8 ODA
    SAUNA
    YÜZME HAVUZLU

    Eşinin pahalı jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Jelena, Türkiye sevdasıyla da biliniyor.
    Haberler Saklambaç Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile buzları eritti! Barışma hediyesi olarak aldığı villanın değeri dudak uçuklattı
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