KARA Kartal'ın eski yıldızı Dusco Tosic, ülkesi Sırbistan'da manşetlerde… 35 yaşındaki yıldızın arası bir süredir 2008'de evlendiği iki çocuğunun annesi Jelena Karleusa ile bozuktu. Hatta iki tarafın da birbirlerine ihanet ettiği iddiaları uzun süre gündemi sarsmıştı. Skandalın ardından Sırp şarkıcı ile Tosic, evlerini ayırdı.
JELENA'YA SARAY JESTİ
Karantina nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti. Bununla da kalmayan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…
4 BANYO,
8 ODA
SAUNA
YÜZME HAVUZLU
Eşinin pahalı jesti karşısında mutluluktan havalara uçan Jelena, Türkiye sevdasıyla da biliniyor.