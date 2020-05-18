JELENA'YA SARAY JESTİ

Karantina nedeniyle Dubai'den ülkesine dönen Tosic, eşiyle arasındaki buzları eritti. Bununla da kalmayan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa aldı. 2 buçuk milyon euro yani yaklaşık 19 milyon TL'lik villayı gören yengenin ayağı yerden kesildi…