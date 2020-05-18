Canlı para!

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, Instagram'da yaptıkları 'Mücbir Sebepler' isimli canlı yayınlarıyla karantinanın en popüler isimleri olmuştu. "Sosyal medyanın yeni parlayan yıldızları" diyerek geçtiğimiz günlerde bu ikili için bir yazı kaleme almıştım. İzleyicilerinden biri olarak; ünlülerle yaptıkları söyleşilerin çok hoşuma gittiğini yazmıştım. Kendileri herkesle dalga geçtikleri gibi benim yazımla da alay etmişler. Bel altı olmayan mizaha her zaman saygılıyımdır ama son dönemde yayınlarını izlediğimde o masumiyetlerinin kaybolduğu izlenimine kapıldım.
Popülerliğin verdiği öz güven ve takipçi sayılarının artmaları ile birlikte firmalar da harekete geçip ikilinin canlı yayınlarına reklam vermeye başlamış. Hatta popüler ikili; bir market zincirinden 30 bin TL, bir araba kiralama uygulamasından 90 bin TL, bir gazlı içecek markasından 25 bin TLve bir kozmetik mağazasından da 40 bin TLücret almış.
Son günlerde yine bir jean markasını sponsor alan ikili, bunun karşılığında da 75 bin TL'lik kazanç elde etmiş. Bartu ve Melikşah'ın yayın başına ortalama 60'ar bin TL kazandığı dedikodusu doğruysa; karantinada resmen para basmışlar… Tabii bu rakamları duyunca ikilinin, Instagram sayesinde elde ettikleri gelirlerini resmi makamlara beyan edip etmediği konusu da aklıma gelmedi değil! Kendilerinin bu işi ticarete dökmeye çalıştıkları belli ama yayın sırasında ellerine alıp içmeye çalıştıkları içecekten neredeyse nefret etmeme neden oldular.
BODRUM TESELLİSİ
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, geçtiğimiz günlerde hakkın rahmetine kavuşmuştu. Annesinin ölümünden sonra zor günler geçiren Diva, özel izin alarak Bodrum'a gitmiş. Bodrum'da aylığı 5 bin dolar olan bir villa kiralayan Bülent Ersoy, iki ay için evine 70 bin TL ödemiş. Duyduğuma göre de evindeki yardımcısı hariç kimseyle görüşmeyen Bülent Ersoy, telefonunu da menajerine yönlendirmiş… Kırılgan ve narin yapısı ile bilinen Bülent Ersoy, umarım bu kötü günleri de çabuk atlatır.
USTA SANATÇININ MUTFAK LEZZETLERİ
Türk sanat müziğinin usta ismi Aslı Hünel, evlerimizde olduğumuz şu zamanlarda yemek tarifleri veriyor. Üç ay boyunca hayranları için sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp özel konuklar alan Aslı Hünel, meğer bir de yeni bir sosyal medya hesabı açıp oradan da yemek tarifleri vermeye başlamış. Bu işte o kadar başarılı olmuş ki kısa sürede binlerce takipçiye ulaşmış. Güzel şarkıcı, 'aslıhunellemutfakkeyfi' adlı Instagram sayfasından hemen hemen her gün yaptığı lezzetleri paylaşıyor. Aslı Hünel'in tarifi olan birkaç yemeği denedim… Sonuç Aslı Hünel'inki kadar güzel görüntülü olmasa da tadı inanılmazdı…
CHLOE İTİRAFI
Serdar Ortaç, 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan Ağustos 2019'da tek celsede boşanmıştı. Boşanma sonrası bir süre Türkiye'de kalan Chloe, daha sonra İrlanda'ya ailesinin yanına dönmüştü. Evliliği süresince ve boşandıktan sonara da birçok sıkıntıyı atlatmaya çalışan Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında eski eşi Chloe Loughnan'ı hala sevdiğini' itiraf etti. Böyle bir durum olunca da aklıma zabıta ekiplerine kullandığı üslup ile ilgi gören Burhan Kılıçkını gelmedi değil. Bu olay sonrası Burhan amca, 30 sene sonra tekrar eski eşine kavuşmuş ve evlenmişti. Tekrar bir araya gelirler mi bilenmez ama Serdar Ortaç'ın hala kalbinin sahibi Chloe Loughnan diyebilirim…
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE