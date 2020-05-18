Canlı para!

Popülerliğin verdiği öz güven ve takipçi sayılarının artmaları ile birlikte firmalar da harekete geçip ikilinin canlı yayınlarına reklam vermeye başlamış. Hatta popüler ikili; bir market zincirinden 30 bin TL, bir araba kiralama uygulamasından 90 bin TL, bir gazlı içecek markasından 25 bin TLve bir kozmetik mağazasından da 40 bin TLücret almış.

Son günlerde yine bir jean markasını sponsor alan ikili, bunun karşılığında da 75 bin TL'lik kazanç elde etmiş. Bartu ve Melikşah'ın yayın başına ortalama 60'ar bin TL kazandığı dedikodusu doğruysa; karantinada resmen para basmışlar… Tabii bu rakamları duyunca ikilinin, Instagram sayesinde elde ettikleri gelirlerini resmi makamlara beyan edip etmediği konusu da aklıma gelmedi değil! Kendilerinin bu işi ticarete dökmeye çalıştıkları belli ama yayın sırasında ellerine alıp içmeye çalıştıkları içecekten neredeyse nefret etmeme neden oldular.