Güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyeteyi fethetti! 43 yaşındaki sunucu, 2005'te evlendiği İtalyan işadamı Massimo Cusimano ile 2008'de boşandı. 2018'de New York'ta Berk Suyabatmaz'la evlenen Burcu Esmersoy, Eylül 2019'da sosyetik eşiyle yollarını ayırdı.
Güzel sunucu, geçtiğimiz Mart'ta ise gönlünü Allan Hakko'ya kaptırdı.
Vakko'nun veliahtı aşkıyla karantina sürecini de birlikte geçiren Burcu Esmersoy, Hakko Ailesi'nin gönlünü kazandı.
Sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe aldı. Bu da; "Burcu Esmersoy ile Allan Hakko aşkına aileden onay mı çıktı?" yorumları yaptırdı.
Burcu Esmersoy ile Berrak Tüzünataç arasındaki sosyal takip devam ediyor.
Tüzünataç'ın dün aşkının eski eşinin Instagram'daki bir fotoğrafını beğendiği görüldü.
İLAN-I AŞK
Burcu Esmersoy, Allan Hakko ile mutlu bir beraberlik yaşarken; eski eşi Berk Suyabatmaz'ın da yüzü gülüyor.
Sosyetik işadamı, önceki gün sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın bu karesini paylaşıp "İyi ki" notuyla aşkını ilan etti.