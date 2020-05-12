İLAN-I AŞK

Burcu Esmersoy, Allan Hakko ile mutlu bir beraberlik yaşarken; eski eşi Berk Suyabatmaz'ın da yüzü gülüyor.

Sosyetik işadamı, önceki gün sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın bu karesini paylaşıp "İyi ki" notuyla aşkını ilan etti.