BİR ANNEYİ ÜZMEYE NE HAKKINIZ VAR

DEMET AKALIN?

SURVIVOR 2020'nin en fanatik izleyicilerinden biri Demet Akalın... Her yarışmacı için ayrı ayrı yorum yapan Akalın, geçtiğimiz gün elenen Gizem için, "As bayrakları, yarabbi şükür" dedi.

Daha sonra ise Gönüllüler takımında yer alan Evrim için, "Bu Evrim dönsün kanka olurum" diye sosyal medyasından yorum yaptı.

Her akşam her yarışmacı için ayrı ayrı yorumlar yapan Demet Akalın'ın, ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'a her defasında ağır hakaretler etmesi dikkatimi çekti.

Popçu, önceki akşam da Mert Öcal'ın televizyondan fotoğrafını çekip "İğrençsin, adam değilsin. Mert, iticilikte bir numarasın" yorumları yazdı. Karakterine, kişiliğine ve adamlığına laf edip her defasında "Seni bitireceğim Mert" diyen Demet Akalın'ın Mert Öcal ile ne alıp veremediği var bilmiyorum ama bu yarışma programında yer alan insanların da bir ailesi olduğunu unutmayın.

Ramazan Ayında olmamıza rağmen ağızından ve sosyal medyasından hakaretleri bitmek bilmeyen Demet Akalın'ın bu paylaşımlarını gören Mert Öcal'ın annesi Hazel Hanım, önceki akşam fenalık geçirmiş. Bir insanı sevmeyebilirsiniz evet ama bir anneyi üzmeye ne hakkınız var sayın Demet Akalın!