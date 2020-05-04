Coronavirüs dolasıyla neredeyse iki aydır evlerimize kapanmış durumdayız. Karantina günlerinde sosyal medyada yeni isimler parlamaya başladı. Bunların arasında en çok öne çıkanlar Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş… İkili, 'Mücbir Sebepler' adı altında Instagram sayfalarından canlı yayın yaparak günün konularını yorumluyorlar.

O kadar rahat, komik ve yaratıcı yapıyorlar ki; izlerken hiçbir saniyesinde sıkılmıyorsun.

Geçtiğimiz gün canlı yayınlarına İrem Derici bağlandı… Sempatik popçunun saat çok geç olmasına rağmen full makyajlı olması izleyenlerin dikkatini çekti. Hatta yakışıklı oyuncu Boran Kuzum da canlı yayın sırasında İrem Derici'nin yayının altına 'alevli emoji' koydu. Ertesi gün ise Bartu Küçükçağlayan ile Melihşah Altuntaş, İrem Derici'nin makyajlımakyajsız fotoğraflarını yan yana koyunca olanlar oldu.



Tekrar canlı yayına bağlanan İrem Derici, "Dünkü makyajlı görüntümün atına Boran Kuzum alevli emoji koymuştu.

Şimdi bu halimi görünce ateşi sönmüştür" diyerek espriyi patlattı. Önceki akşam canlı yayına katılan Boran Kuzum da bu esprili atışma hatırlatınca İrem Derici'ye selam gönderdi. Tabii yakışıklı oyuncunun hayranları da İrem Derici'ye hemen kıskançlık mesajları yolladı…

Bu arada önceki akşam kendisini bir anda ikilinin canlı yayınında bulan Metin Argüder, çok heyecanlı olduğunu söyledi. İlk defa sosyal medyada canlı yayına bağlandığını söyleyen Argüder, o kadar utandı ki bir ara elini yüzünü kapatıp konuştu. Bu durumu gören hayranları da Metin Argüder'e destek mesajları attı… Ben de başarılı oyuncu ve şarkıcının mütevazılığına hayran kaldım…