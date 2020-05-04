Coronavirüs dolasıyla neredeyse iki aydır evlerimize kapanmış durumdayız. Karantina günlerinde sosyal medyada yeni isimler parlamaya başladı. Bunların arasında en çok öne çıkanlar Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş… İkili, 'Mücbir Sebepler' adı altında Instagram sayfalarından canlı yayın yaparak günün konularını yorumluyorlar.
O kadar rahat, komik ve yaratıcı yapıyorlar ki; izlerken hiçbir saniyesinde sıkılmıyorsun.
Geçtiğimiz gün canlı yayınlarına İrem Derici bağlandı… Sempatik popçunun saat çok geç olmasına rağmen full makyajlı olması izleyenlerin dikkatini çekti. Hatta yakışıklı oyuncu Boran Kuzum da canlı yayın sırasında İrem Derici'nin yayının altına 'alevli emoji' koydu. Ertesi gün ise Bartu Küçükçağlayan ile Melihşah Altuntaş, İrem Derici'nin makyajlımakyajsız fotoğraflarını yan yana koyunca olanlar oldu.
Tekrar canlı yayına bağlanan İrem Derici, "Dünkü makyajlı görüntümün atına Boran Kuzum alevli emoji koymuştu.
Şimdi bu halimi görünce ateşi sönmüştür" diyerek espriyi patlattı. Önceki akşam canlı yayına katılan Boran Kuzum da bu esprili atışma hatırlatınca İrem Derici'ye selam gönderdi. Tabii yakışıklı oyuncunun hayranları da İrem Derici'ye hemen kıskançlık mesajları yolladı…
Bu arada önceki akşam kendisini bir anda ikilinin canlı yayınında bulan Metin Argüder, çok heyecanlı olduğunu söyledi. İlk defa sosyal medyada canlı yayına bağlandığını söyleyen Argüder, o kadar utandı ki bir ara elini yüzünü kapatıp konuştu. Bu durumu gören hayranları da Metin Argüder'e destek mesajları attı… Ben de başarılı oyuncu ve şarkıcının mütevazılığına hayran kaldım…
BİR ANNEYİ ÜZMEYE NE HAKKINIZ VAR
DEMET AKALIN?
SURVIVOR 2020'nin en fanatik izleyicilerinden biri Demet Akalın... Her yarışmacı için ayrı ayrı yorum yapan Akalın, geçtiğimiz gün elenen Gizem için, "As bayrakları, yarabbi şükür" dedi.
Daha sonra ise Gönüllüler takımında yer alan Evrim için, "Bu Evrim dönsün kanka olurum" diye sosyal medyasından yorum yaptı.
Her akşam her yarışmacı için ayrı ayrı yorumlar yapan Demet Akalın'ın, ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'a her defasında ağır hakaretler etmesi dikkatimi çekti.
Popçu, önceki akşam da Mert Öcal'ın televizyondan fotoğrafını çekip "İğrençsin, adam değilsin. Mert, iticilikte bir numarasın" yorumları yazdı. Karakterine, kişiliğine ve adamlığına laf edip her defasında "Seni bitireceğim Mert" diyen Demet Akalın'ın Mert Öcal ile ne alıp veremediği var bilmiyorum ama bu yarışma programında yer alan insanların da bir ailesi olduğunu unutmayın.
Ramazan Ayında olmamıza rağmen ağızından ve sosyal medyasından hakaretleri bitmek bilmeyen Demet Akalın'ın bu paylaşımlarını gören Mert Öcal'ın annesi Hazel Hanım, önceki akşam fenalık geçirmiş. Bir insanı sevmeyebilirsiniz evet ama bir anneyi üzmeye ne hakkınız var sayın Demet Akalın!
MEVLİD YERİNE YARDIM
BÜLENT Ersoy'un annesi Necla Poyraz geçtiğimiz günlerde hakkın rahmetine kavuşmuştu.
Yakın dostlarının yalnız bırakmadığı cenaze töreninde Bülent Ersoy'un, üzüntüsü her halinden belliydi. Diva'nın babasının cenazede olmaması dikkatimi çekti. 90 yaşındaki Fikret Erkoç, İzmit'te bir huzur evinde yaşamına devam ediyormuş. Duyduğuma göre de eşinin öldüğü Fikret Erkoç'a söylenmemiş.
Bülent Ersoy'un babası ile küs olduğu söylense de bu zor günleri birlikte atlatacaklardır. Bu arada Bülent Ersoy, annesinin mevlidini Coronavirüs'ten dolayı yapmayacak ve yardıma muhtaç binlerce aileye annesi adına yardım kolisi dağıtacak…
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE