Sosyete dünyası, bu ayrılık haberiyle şoke oldu. 2016'da hayatını kaybeden Türkiye Musevi Cemaati'nin eski başkanlarından Sami Herman'ın kızı Etel Baler ile iki çocuğunun babası Rober Baler, boşanmak üzere harekete geçti.



Etel ile Rober Baler, 2011 yılında satın aldıkları yalıyı aslına sadık kalarak yeniden yaptırdı. 2015 senesinde ise yalı, geminin çarpmasıyla gündem oldu.

İddialara göre evlilik; sanayici Rober Baler'in muhasebecisiyle yaşadığı yasak aşk nedeniyle bitiyor…

SERVET PAYLAŞIMI

Cemiyet hayatının ünlü çiftinin boşanma kararını ise birkaç ay önce aldığı ortaya çıktı. Rober Baler, iddialara göre yasak aşkın Etel Hanım tarafından öğrenilmesiyle 2011'den beri yaşadıkları Kanlıca'daki Ethem Pertev Yalısı'nı terk etti. Milyonlarca liralık servetlerini paylaşmak için avukatlarını devreye sokan Baler çifti de ilk iş olarak tarihi yalıyı 190 milyon liradan satışa çıkardı.



YALININ TARİHÇESİ

1860'larda yapılan yalının ilk sahibi, Fatma Hanım'dı. Eczacı Ethem Pertev Bey, 1905'te kiracısı olduğu yalıyı 1908'de satın aldı.

1927'de vefat edince yalı 1932'de Şirket-i Hayriye kaptanlarından Hayri Bey'e; 1982'de Evyap Holding'e; 2000'de ise Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın soyundan gelen Murat Köprülü'ye satıldı. 2011'de ise yalının sahipleri Baler çifti oldu.