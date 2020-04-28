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    • Saklambaç
    • 28.04.2020 Gazete
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    Bomba İddia! " virüsü önceden biliyordu"

    Pop müziğin efsane ismi , virüs ile ilgili komplo teorilerinin baş kahramanı oldu… Komplo teoricileri, İlluminati üyesi olduğu bilinen Madonna’nın Covid-19 salgınını önceden bildiğini iddia etti!

    Madonna-19

    Pop müziğin efsane ismi Madonna, Coronavirüs ile ilgili komplo teorilerinin baş kahramanı oldu… İlluminati tarikatı üyesi olduğu bilinen yıldızın, 2019'da yayımlanan 'Madame X' albümünün kartonetinin arka kapağında görülen '' yazısı olay oldu.


    Albüm kapağındaki 'Corona' yazısı, 'Smith Corona' marka daktiloya ait…

    Dünyaca ünlü 'Smith Corona' daktilosundaki bu yazı, "İlluminati, salgını önceden biliyordu" teorilerini ortaya attı. Başka bir komplo teorisi ise; 'nın Mayıs 2019'da Eurovision'da gerçekleştirdiği performansta maskeli dansçıların bulunduğu ve bunun da bir salgın öngörüsü olduğuydu.


    Madonna'nın dansçılarının taktığı maskeler de komplocuları harekete geçirdi.

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