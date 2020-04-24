Deniz Seki; sözü ve müziğini kendisinin yazdığı 'Bugün Günlerden Çiçek' şarkısını dostlarına ve onların çocuklarına adadı! Ünlü şarkıcı, dün şarkısını şu sözleriyle Instagram'da paylaştı: "Meclisimiz'in kuruluşunun 100. yıl şerefine ve bu zor günlerde biraz da olsa umut olması için ilk defa paylaşıyorum."

Şarkının klibini kendisinin küçüklük görüntüleri ve sevdiklerinin çocuklarının videolarıyla derleyen Seki, ekledi: "Benim canım dostlarım ve çocuklarını bu sebeple bir kez daha güzel kalplerinden öpüyorum... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Seki, bu zor günlerde de boş durmadı ve evinden çıkmadığı sürede bol bol yeni şarkı yaptı.