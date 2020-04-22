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    • Saklambaç
    • 22.04.2020 Gazete
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    'in hayranlarından alkışlık hareket! Oğlu 'ın adına ’da...

    , Mart’ta doğan ikinci bebeği adına hayranları tarafından ’da açılan su kuyusunu görünce duygulandı. Güzel oyuncu, ‘’ın doğumu; bir köye su, sağlık, umut olmuş’ diyerek sevenlerine teşekkür etti.

    Umut bebeği

    Oyuncu çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in oğulları Han, Mart ayında dünyaya gelmişti. Çiftin hayranları da minik Han adına açtırdıkları su kuyusu ile ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

    Kuyuda su içen Afrikalı miniklerin fotoğraflarını ilk kez paylaşan Korel, şöyle dedi:

    "Can 'ım; 40 günlük olduğunda virüsten ve yeni yaşam biçimimizden sebep büyüklerimizin yaptığı hiçbir ritüeli yapamadık. Kendimizce tek başımıza dualarla uçurduk 40'ını senin… Ama bak; dünyanın bir ucunda açılan bu çeşmenin önünde adına dualar okunmuş."

    Haberler Saklambaç Bergüzar Korel'in hayranlarından alkışlık hareket! Oğlu Han'ın adına Afrika’da...
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