Önceki gün Instagram'da canlı yayın yapan Kadir Doğulu, doğa tutkusunu bir kez daha gösterdi. Eşi Neslihan Atagül'le Muğla'daki bahçeli evlerinde karantinada olan Doğulu; bu süreçte bahçeyi ekip biçtiklerini, köpekleri ve tavuklarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yıllardır güzel eşiyle karavan tatili yapan Doğulu, şöyle dedi:

"Şimdi herkes neden karavanla dolaşmayı sevdiğimizi anladı. Salgından sonra artık herkes bizim gibi karavanlarla Türkiye'yi dolaşmak isteyecek." Doğulu, eşiyle 3 yıl önce başladığı sıfır atık projesi konusunda da ilerleme sağladıklarını ve evden çıkan her tür maddenin geri dönüşümü üzerine bir sistem oluşturduklarını söyledi.



Eşiyle birçok derneğe yardım yapan Kadir Doğulu,19 Nisan'daki yaş günü için de SosyalBen Vakfı'na bağış çağrısı yaptı.