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    • Saklambaç
    • 18.04.2020 Gazete
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    ’le yıllardır tatili yapan öngörülü çıktı!

    Eşi ’le yıllardır tatili yapan , öngörülü çıktı! Önceki gün hayranlarına temiz çevre için birçok tavsiye veren ünlü oyuncu, ‘Salgından sonra herkes bizim gibi karavanla ülkemizi dolaşmaya başlayacak’ dedi.

    Doğal tavsiye

    Önceki gün Instagram'da canlı yayın yapan Kadir Doğulu, doğa tutkusunu bir kez daha gösterdi. Eşi Neslihan Atagül'le Muğla'daki bahçeli evlerinde karantinada olan Doğulu; bu süreçte bahçeyi ekip biçtiklerini, köpekleri ve tavuklarıyla ilgilendiklerini söyledi.

    Yıllardır güzel eşiyle tatili yapan Doğulu, şöyle dedi:

    "Şimdi herkes neden karavanla dolaşmayı sevdiğimizi anladı. Salgından sonra artık herkes bizim gibi karavanlarla Türkiye'yi dolaşmak isteyecek." Doğulu, eşiyle 3 yıl önce başladığı sıfır atık projesi konusunda da ilerleme sağladıklarını ve evden çıkan her tür maddenin geri dönüşümü üzerine bir sistem oluşturduklarını söyledi.


    Eşiyle birçok derneğe yardım yapan ,19 Nisan'daki yaş günü için de SosyalBen Vakfı'na bağış çağrısı yaptı.

    Haberler Saklambaç Neslihan Atagül’le yıllardır karavan tatili yapan Kadir Doğulu öngörülü çıktı!
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