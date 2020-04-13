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    • Saklambaç
    • 13.04.2020 Gazete
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    Bak sen şu Paris’e

    Yıllardır çılgınlığı ve umursamazlığıyla gündem olan , kardeşiyle birlikte Coronavirüsü ile mücadele edenlere 10 milyon dolar bağışladı. Bununla da kalmayan ünlü yıldız, evinden yapacağı yayınla Pitbull ve gibi şarkıcıları ağırlayacak.

    Bak sen şu Paris’e
    Yıllardır çılgınlığı ve umursamazlığıyla gündem olan , kardeşiyle birlikte Coronavirüsü ile mücadele edenlere 10 milyon dolar bağışladı. Bununla da kalmayan ünlü yıldız, evinden yapacağı yayınla Pitbull ve gibi şarkıcıları ağırlayacak. Kendisi de DJ'lik yapacak olan Paris Hilton, elde edilen tüm geliri Covid-19'la mücadele edenlere bağışlayacak.

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