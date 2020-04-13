Bak sen şu Paris’e

Yıllardır çılgınlığı ve umursamazlığıyla gündem olan Paris Hilton, kardeşiyle birlikte Coronavirüsü ile mücadele edenlere 10 milyon dolar bağışladı. Bununla da kalmayan ünlü yıldız, evinden yapacağı yayınla Pitbull ve Snoop Dogg gibi şarkıcıları ağırlayacak. Kendisi de DJ'lik yapacak olan Paris Hilton, elde edilen tüm geliri Covid-19'la mücadele edenlere bağışlayacak.
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