Hepsi Grubu'nun solistlerinden Cemre Kemer, Coronavirüs'e karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bol bol organik besinler tükettiğini söyledi. 35 yaşındaki şarkıcı, sebzeleriyle de böyle poz verdi.
Cemre Kemer'den Coronavirüs'e karşı organik önlem
Hepsi Grubu'nun solistlerinden Cemre Kemer, Coronavirüs'e karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bol bol organik besinler tükettiğini söyledi. 35 yaşındaki şarkıcı, sebzeleriyle de böyle poz verdi
- Saklambaç
- 06.04.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.