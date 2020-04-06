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'den Coronavirüs'e karşı organik önlem

Hepsi Grubu'nun solistlerinden , Coronavirüs'e karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bol bol organik besinler tükettiğini söyledi. 35 yaşındaki şarkıcı, sebzeleriyle de böyle poz verdi

  • Saklambaç
  • 06.04.2020
  • Gazete
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Organik Cemre
Hepsi Grubu'nun solistlerinden Cemre Kemer, Coronavirüs'e karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bol bol organik besinler tükettiğini söyledi. 35 yaşındaki şarkıcı, sebzeleriyle de böyle poz verdi.

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