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Nusret'in 8 Mart ücretsiz menüsüne yoğun talep! Etiler ve Bebek'teki kuyruk 1 kilometreye çıktı...

, 8 günü için jest yaptı. Mekanlarını kadınlara bedava açtı. Bunu duyan kadınlar restoranların kapısına dayandı. Etiler ve Bebek'teki kuyruk 1 kilometreye çıktı.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Haberler Saklambaç Nusret'in 8 Mart ücretsiz menüsüne yoğun talep! Etiler ve Bebek'teki kuyruk 1 kilometreye çıktı...
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