Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için jest yaptı. Mekanlarını kadınlara bedava açtı. Bunu duyan kadınlar restoranların kapısına dayandı. Etiler ve Bebek'teki kuyruk 1 kilometreye çıktı.
Nusret'in 8 Mart ücretsiz menüsüne yoğun talep! Etiler ve Bebek'teki kuyruk 1 kilometreye çıktı...
Nusret Gökçe, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için jest yaptı. Mekanlarını kadınlara bedava açtı. Bunu duyan kadınlar restoranların kapısına dayandı. Etiler ve Bebek'teki kuyruk 1 kilometreye çıktı.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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