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, 'Bir ' isimli single'ını çıkardı

Genç şarkıcı , 'Bir ' isimli single'ını 'ten çıkardı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyla beğeni kazanan Yıldız, şu sıralar radyolarda en çok çalınanlar listesinde.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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