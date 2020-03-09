Genç şarkıcı Eren Yıldız, 'Bir İntihardı Aşk' isimli single'ını Seyhan Müzik'ten çıkardı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyla beğeni kazanan Yıldız, şu sıralar radyolarda en çok çalınanlar listesinde.
Eren Yıldız, 'Bir İntihardı Aşk' isimli single'ını çıkardı
Genç şarkıcı Eren Yıldız, 'Bir İntihardı Aşk' isimli single'ını Seyhan Müzik'ten çıkardı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkıyla beğeni kazanan Yıldız, şu sıralar radyolarda en çok çalınanlar listesinde.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
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