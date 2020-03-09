Güzel oyuncu Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey, önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı... Ataizi'den olan oğlu Leon'u parka götüren Harvey, gün boyu evladıyla vakit geçirdi. Parkta arkadaşları ile bol bol oyun oynayan Leon, yaptığı tehlikeli hareketler ile görenlerin yüreğini ağızına getirdi. Bir erkek arkadaşı ile sohbete dalan Harvey ise oğlunun yaptığı tehlikeli hareketleri görmedi.
Aman Hande görmesin! Benjamin Harvey'in umursamazlığı 'pes' dedirtti...
Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey, Hande Ataizi’den olan oğlu Leon ile parka gitti. Minik afacanın parktaki tehlikeli hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Babanın umursamazlığı ise ‘Pes’ dedirtti.
- Saklambaç
- 09.03.2020
- Gazete
Güzel oyuncu Hande Ataizi'nin eski eşi Benjamin Harvey, önceki gün Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı... Ataizi'den olan oğlu Leon'u parka götüren Harvey, gün boyu evladıyla vakit geçirdi. Parkta arkadaşları ile bol bol oyun oynayan Leon, yaptığı tehlikeli hareketler ile görenlerin yüreğini ağızına getirdi. Bir erkek arkadaşı ile sohbete dalan Harvey ise oğlunun yaptığı tehlikeli hareketleri görmedi.
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