oyuncueski eşiönceki günobjektiflere takıldı...olan oğluparka götüren Harvey, gün boyu evladıyla vakit geçirdi. Parkta arkadaşları ile bol bol oyun oynayanyaptığı tehlikeli hareketler ile görenlerin yüreğini ağızına getirdi. Bir erkek arkadaşı ile sohbete dalanise oğlunun yaptığı tehlikeli hareketleri görmedi.