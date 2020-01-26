Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.01.2020
  • Gazete

Genç modellere taş çıkaran yaptırdı

Podyumlara veda etmesine rağmen genç modellere taş çıkaran , sağlık için binlerce yıllık bir tedavi yöntemine başvurdu. 42 yaşındaki bir çocuk annesi Akkaya, yerli ve yabancı birçok ünlü gibi yaptırdı.

Tarihi güzellik

Podyumlara veda etmesine rağmen genç modellere taş çıkaran Deniz Akkaya, sağlık için binlerce yıllık bir tedavi yöntemine başvurdu. 42 yaşındaki bir çocuk annesi Akkaya, yerli ve yabancı birçok ünlü gibi hacamat yaptırdı.

'Kupa tedavisi' de denilen yöntemi yaptırırken çekilen görüntülerini Instagram'da paylaşan , "Düzenli yaptırmanın karşılığını aldığım müthiş bir işlem" diyerek de herkese bilinçli ellerde yaptırmayı önerdi.


42 yaşındaki eski manken, güvendiği doktorlara düzenli olarak hacamat yaptırdığını açıkladı.

YILDIZLARIN GÖZDESİ
Deniz Akkaya'nın yanı sıra birçok Türk ünlünün de başvurduğu hacamat tedavisi, dünyada da oldukça yaygın. 'dan 'a kadar birçok Hollywood starı hacamat yaptırarak dinç ve sağlıklı kalıyor.


Jennifer Aniston


Victoria Beckham

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriGenç modellere taş çıkaran Deniz Akkaya hacamat yaptırdı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri