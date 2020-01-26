Podyumlara veda etmesine rağmen genç modellere taş çıkaran Deniz Akkaya, sağlık için binlerce yıllık bir tedavi yöntemine başvurdu. 42 yaşındaki bir çocuk annesi Akkaya, yerli ve yabancı birçok ünlü gibi hacamat yaptırdı.

'Kupa tedavisi' de denilen yöntemi yaptırırken çekilen görüntülerini Instagram'da paylaşan Deniz Akkaya, "Düzenli yaptırmanın karşılığını aldığım müthiş bir işlem" diyerek de herkese bilinçli ellerde hacamat yaptırmayı önerdi.



42 yaşındaki eski manken, güvendiği doktorlara düzenli olarak hacamat yaptırdığını açıkladı.

YILDIZLARIN GÖZDESİ

Deniz Akkaya'nın yanı sıra birçok Türk ünlünün de başvurduğu hacamat tedavisi, dünyada da oldukça yaygın. Victoria Beckham'dan Jennifer Aniston'a kadar birçok Hollywood starı hacamat yaptırarak dinç ve sağlıklı kalıyor.



Jennifer Aniston



Victoria Beckham