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  • 25.01.2020
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Issız kadın Burcu

Berk Suyabatmaz, ile aşk pozları verirken eski eşi , yalnızları oynuyor. Güzel sunucu, Uludağ tatilinde tek başına böyle havalı poza imza attı.

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