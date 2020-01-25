Issız kadın Burcu

Berk Suyabatmaz, yeni aşkı Berrak Tüzünataç ile aşk pozları verirken eski eşi Burcu Esmersoy, yalnızları oynuyor. Güzel sunucu, Uludağ tatilinde tek başına böyle havalı poza imza attı. Berk Suyabatmaz, yeni aşkı Berrak Tüzünataç ile aşk pozları verirken eski eşi Burcu Esmersoy, yalnızları oynuyor. Güzel sunucu, Uludağ tatilinde tek başına böyle havalı poza imza attı.
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