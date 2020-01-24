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  • 24.01.2020
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ve Amerika'yı kuşattı! ''i satın aldılar...

2019’da ’de 1 milyar doları aşkın mülk alan ile ortağı , 2020’nin ilk yatırımına da imza attı. Bilgili ve ortağı, California'nın en ünlü binalarından biri olan ''i satın aldı.

Amerika’yı kuşattı

Geçtiğimiz yıl asıllı 'li ortağı ile Amerika'da tam 1 milyar 333 milyon dolarlık mülk alan sosyetik işadamı Serdar Bilgili, 2020 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı.

Bilgili ve ortağı, California'nın en ünlü binalarından biri olan 'Big Red'i satın aldı. Türk işadamı, 44 katlı bina için tam 340 milyon dolar ödedi. Bu emlak alımı, ABD basınında da geniş yer buldu.


Bilgili ile Shvo, bu kez California'da bulunan bu binayı aldı.

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