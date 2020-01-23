Simge Tertemiz, önceki gün İF Wedding 2020'de Ümit Collection defilesinde podyuma çıktı. Ünlü model, 'Birçok ünlü erkek sosyal medyadan bana uygunsuz mesajlar atıyor' dedi. Simge Tertemiz, önceki gün İF Wedding 2020'de Ümit Collection defilesinde podyuma çıktı. Ünlü model, 'Birçok ünlü erkek sosyal medyadan bana uygunsuz mesajlar atıyor' dedi.
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