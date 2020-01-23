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  • 23.01.2020
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'den bomba itiraf! "Birçok ünlü erkek bana uygunsuz mesajlar atıyor"

 Tertemiz, önceki gün İF Wedding 2020'de Ümit Collection defilesinde podyuma çıktı. Ünlü model, "Birçok ünlü erkek sosyal medyadan bana uygunsuz mesajlar atıyor" dedi.

‘Uygunsuz mesajlar alıyorum’
Tertemiz, önceki gün İF Wedding 2020'de Ümit Collection defilesinde podyuma çıktı. Ünlü model, "Birçok ünlü erkek sosyal medyadan bana uygunsuz mesajlar atıyor" dedi.

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