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  • 22.01.2020
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''nin yıldızı 'den 'spor' mesajı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin yıldızı , önceki gün Fenerbahçe'deki Energict Pilates ve 'nun açılışına katıldı. Güzel oyuncu, her fırsatta spor yaptığını dile getirdi.

Sportif güzel
atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin yıldızı İlay Erkök, önceki gün Fenerbahçe'deki Energict Pilates ve Fitness Stüdyo'nun açılışına katıldı. Güzel oyuncu, her fırsatta spor yaptığını dile getirdi.

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