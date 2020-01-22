atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin yıldızı İlay Erkök, önceki gün Fenerbahçe'deki Energict Pilates ve Fitness Stüdyo'nun açılışına katıldı. Güzel oyuncu, her fırsatta spor yaptığını dile getirdi.
atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin yıldızı İlay Erkök, önceki gün Fenerbahçe'deki EnergictPilates ve FitnessStüdyo'nun açılışına katıldı. Güzel oyuncu, her fırsatta spor yaptığını dile getirdi.
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