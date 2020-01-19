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  • 19.01.2020
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İkoncan ahırda

Eda 'ın Fas'ın şehrindeki tatili tam gaz devam ediyor... gün giden ikoncan, bu pozuyla hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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