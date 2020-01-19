İkoncan ahırda

Eda Taşpınar'ın Fas'ın Marakeş şehrindeki tatili tam gaz devam ediyor... Önceki gün at çiftliğine giden ikoncan, bu pozuyla hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Eda Taşpınar'ın Fas'ın Marakeş şehrindeki tatili tam gaz devam ediyor... Önceki gün at çiftliğine giden ikoncan, bu pozuyla hayvan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
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