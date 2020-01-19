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  • 19.01.2020
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'te podyuma çıktı

'nın başkenti 'i resmen kuşattı... Türk markası olan 'in kurucusu önceki gün Paris'te defile yaptı. Aydın'ın modelleri arasında da vardı. Düzgün fiziğiyle mankenlerden farksız olan ünlü şarkıcı, moda severlerden tam not aldı.

Podyum CANlandı

Türkler 'nın başkenti Paris'i resmen kuşattı... Türk markası olan 'in kurucusu Bünyamin Aydın önceki gün 'te defile yaptı. Aydın'ın modelleri arasında Can Bonomo da vardı. Düzgün fiziğiyle mankenlerden farksız olan ünlü şarkıcı, moda severlerden tam not aldı.




Oyuncu Öykü Karayel, eşi Bonomo'nun fotoğrafını "Havalısın" notuyla paylaştı.

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