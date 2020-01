Türkler Fransa'nın başkenti Paris'i resmen kuşattı... Türk markası olan Les Benjamins'in kurucusu Bünyamin Aydın önceki gün Paris'te defile yaptı. Aydın'ın modelleri arasında Can Bonomo da vardı. Düzgün fiziğiyle mankenlerden farksız olan ünlü şarkıcı, moda severlerden tam not aldı.







Oyuncu Öykü Karayel, eşi Bonomo'nun fotoğrafını "Havalısın" notuyla paylaştı.