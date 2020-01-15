Sarıkırmızılıların dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun şarkıcı eşi Lorelei Taron, Türkiye'ye davet ettiği dostlarına İstanbul turu attırdı. Tramvaya bindirdiği arkadaşlarını yarımadaya götüren Arjantinli yenge, buradaki tarihi mekanları tek tek tanıttı.
Taron, daha sonra yakınlarına Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı.
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