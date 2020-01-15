Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.01.2020
  • Gazete

’nun eşi la turu

Galatasaraylı ’nun eşi , yakın dostlarını ağırladı. Arkadaşlarını a bindiren güzel yenge, turunda çektiği kareleri de sosyal medya hesabında paylaştı...

TRamvay turu

Sarıkırmızılıların dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun şarkıcı eşi Lorelei Taron, Türkiye'ye davet ettiği dostlarına İstanbul turu attırdı. a bindirdiği arkadaşlarını yarımadaya götüren Arjantinli yenge, buradaki tarihi mekanları tek tek tanıttı.

Taron, daha sonra yakınlarına Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini tattırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriRadamel Falcao’nun eşi Lorelei Taron tramvayla istanbul turu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri