Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian, önceki gün 85.6 milyon takipçili Instagram hesabından baklava paylaştı. Fotoğrafın üzerine de "El yapımı Ermeni baklavası" yazdı.

Ancak bu paylaşım tepkilere yol açtı: "Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al!

Kardashian, Kasım ayında ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 yalanını tanıyan tasarısı hakkında 'Zafer' yorumu yapmıştı.