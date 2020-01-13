Mutlu yaşlar Kardelen Hanım

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Kardelen Acar, doğum gününü kutladı. Acar, eşi Erdal Bey ve minik kızı Derin ile mumları birlikte üfledi.
- Saklambaç
- 13.01.2020
- Gazete
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Kardelen Acar, doğum gününü kutladı. Acar, eşi Erdal Bey ve minik kızı Derin ile mumları birlikte üfledi.
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