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  • 13.01.2020
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Mutlu yaşlar Kardelen Hanım

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden , doğum gününü kutladı. Acar, eşi ve minik kızı Derin ile mumları birlikte üfledi.

Mutlu yaşlar Kardelen Hanım

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Kardelen Acar, doğum gününü kutladı. Acar, eşi Erdal Bey ve minik kızı Derin ile mumları birlikte üfledi.

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