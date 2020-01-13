Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez ile podyumların vazgeçilmez modeli Kendall Jenner, İtalyan markası Versace'nin reklam yüzü oldu... İki yıldız, cep yakan markanın 2020 ilkbahar-yaz kreasyonu için Mert Alaş'ın objektifine cesur pozlar verdi.
Usta fotoğrafçı Mert Alaş da çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı.
Lopez ve Jenner da yaptıkları paylaşımlarda; Alaş ve ekibine teşekkür etti.
Lüks markalar, starların Türk fotoğrafçısı Mert Alaş'tan vazgeçmiyor...
Usta fotoğrafçı Mert Alaş da çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı.
Lopez ve Jenner da yaptıkları paylaşımlarda; Alaş ve ekibine teşekkür etti.
Lüks markalar, starların Türk fotoğrafçısı Mert Alaş'tan vazgeçmiyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.