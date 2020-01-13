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ve 'den 'ın objektifine cesur pozlar

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ile podyumların vazgeçilmez modeli , İtalyan markası 'nin reklam yüzü oldu... İki yıldız, cep yakan markanın 2020 ilkbahar-yaz kreasyonu için 'ın objektifine cesur pozlar verdi.

Mert pozlar
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez ile podyumların vazgeçilmez modeli Kendall Jenner, İtalyan markası Versace'nin reklam yüzü oldu... İki yıldız, cep yakan markanın 2020 ilkbahar-yaz kreasyonu için Mert Alaş'ın objektifine cesur pozlar verdi.



Usta fotoğrafçı da çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı.



Lopez ve Jenner da yaptıkları paylaşımlarda; Alaş ve ekibine teşekkür etti.



Lüks markalar, starların Türk fotoğrafçısı Mert Alaş'tan vazgeçmiyor...

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