Geçen yıl annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybeden Hande Erçel'in acısı hala taze... Güzel oyuncu, dün annesinin birinci ölüm yıldönümünde duygusal bir mesaja imza attı. Annesi ve ablası Gamze ile pozunu paylaşan oyuncu, şu duygu yüklü sözleri sarf etti:

"Biz büyürken evde 3 kızdık böyle 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız.. Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek, biraz daha yüzünü güldürmek için... Yapamam dediğim o zamanlara bakıyorum; omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış. Annem olduğun için çok şanslıyım."