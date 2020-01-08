Kusursuz fiziği ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran Ajda Pekkan, geçen yılın en çok kazanan ismi oldu. Bir yılda 65 konser veren Süperstar, 2. Sayfa'nın iddiasına göre sahneden inmedi. Konser başına 200 bin lira alan ve özel gecelerde bu ücreti 600 bin liraya çıkaran Pekkan, 2019'da para bastı.

Ünlü sanatçının kazancı bununla sınırlı kalmadı. Süperstar, geçen yıl dondurma ve mobilya olmak üzere oynadığı iki reklam filmiyle 6 buçuk milyon lirayı cebe indirdi. Pekkan, bu yılın konser anlaşmalarını da şimdiden yaptı. Eylül 2020'ye kadar tüm takvimini dolduran sanatçı, 50 konserlik anlaşmaya imza attı.

İKİ REKLAM 6.5 MILYON LİRA

İki reklam filmiyle 6 buçuk milyon lira kazanan 73 yaşındaki Süperstar, konserlerinden bulduğu boş vaktinde de para bastı.

65 KONSER VERDİ

Yıl boyunca konserden konsere koşan Süperstar, 2019'da 65 konsere imza atarak hem kırılması zor bir rekora imza attı hem de cebini doldurdu.