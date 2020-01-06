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  • 06.01.2020
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Tersine döndü

Spor tutkunu olan , bu kez de Antigravity yogaya merak sardı. İkoncan, ipek bir hamakla havada yapılan bu yogayı yaparken önceki gün böyle ters döndü...

Tersine döndü

Spor tutkunu olan Eda Taşpınar, bu kez de Antigravity yogaya merak sardı. İkoncan, ipek bir hamakla havada yapılan bu yogayı yaparken önceki gün böyle ters döndü...

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