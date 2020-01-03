Film, dizi ve reklamlardan kazandıklarıyla geniş bir araç koleksiyonuna sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de gözünü bir Amerikan efsanesine dikti... Garajında antika Ferrari'den Harley Davidson motosiklete kadar birçok değerli araç olan ünlü oyuncu, bu kez de Chevrolet marka bir pick-up satın almak için kolları sıvadı. Hollywood filmlerinin vazgeçilmez araçlarından Chevrolet için 200 bin TL'yi gözden çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ, hayalindeki pick-up'ı da İzmir'de buldu.



Hollywood'un efsane aktörü James Dean'den yakışıklı oyuncu Brad Pitt'e kadar birçok yıldız, Chevrolet'nin pick-up modeline olan tutkusuyla biliniyor

DOĞA SEVGİSİ BAŞKA...

Tatlıtuğ, aracı almak için de görüşmelere başladı. Bu arada tam bir doğa tutkunu olan yakışıklı oyuncu, Ege koylarını lüks teknesiyle dolaşıyor. Yakışıklı oyuncu, arazi araçlarıyla da kamp yapıyor...

MODERN DEĞİL KLASİK KIVANÇ

36 yaşındaki Tatlıtuğ, son model arabalar değil klasik ve antika araçların tutkunu.



MOTOR TUTKUNU

Tatlıtuğ'un garajında Harley Davidson'dan cross motora kadar birçok motosiklet var...

ANTİKA AŞIĞI

Ünlü oyuncunun araçlarından biri de bu antika Ferrari.