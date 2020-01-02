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ile adım adım evliliğe

Geçtiğimiz Mayıs'tan beri aşk yaşayan ile 'un beraberliği, adım adım evliliğe gidiyor. 2020'yi birlikte karşılayan ünlü çift, önce Subaşı Ailesi'yle birlikte yemek yedi.

Evliliğe adım

Geçtiğimiz Mayıs'tan beri aşk yaşayan Hande Subaşı ile Alican Ulusoy'un beraberliği, adım adım evliliğe gidiyor. 2020'yi birlikte karşılayan ünlü çift, önce Subaşı Ailesi'yle birlikte yemek yedi.

Sonra da soluğu işadamının ailesinin evinde alan ikili, evlilik sinyali verdi. ve Ulusoy'un 2020'nin ilk aylarında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

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