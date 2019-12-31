Ünlüler yeni yılı kutlamaya başladı.
Sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil, yeni yılı dağ havası alarak karşılıyor. Ailesiyle önceki gün yurt dışına çıkan şarkıcı, kar manzarasında bu şen pozu verdi.
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Neslihan Sabancı, 2019'a Monako'daki lüks tatiliyle veda ediyor.
İki hafta önce evlenen Naz Elmas ile sosyetik işadamı Erol Özmandıracı, şu sıralar Maldivler'de keyif çatıyor.
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