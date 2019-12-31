Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 31.12.2019
  • Gazete

Ünlüler yeni yılı kutlamaya başladı! , ve ...

Ünlüler yeni yılı kutlamaya başladı. Sevilen şarkıcı , yeni yılı dağ havası alarak karşılıyor. Ailesiyle önceki gün yurt dışına çıkan şarkıcı, kar manzarasında poz verdi.

Kutlamalar başladı

Ünlüler yeni yılı kutlamaya başladı.

Sevilen şarkıcı , yeni yılı dağ havası alarak karşılıyor. Ailesiyle önceki gün yurt dışına çıkan şarkıcı, kar manzarasında bu şen pozu verdi.


Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden , 2019'a Monako'daki lüks tatiliyle veda ediyor.


İki hafta önce evlenen ile sosyetik işadamı Erol Özmandıracı, şu sıralar Maldivler'de keyif çatıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlüler yeni yılı kutlamaya başladı! Nil Karaibrahimgil, Neslihan Sabancı ve Naz Elmas...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri