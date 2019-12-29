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  • 29.12.2019
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ve karşılıklı açtıkları davadan feragat etti

Çocuklarıyla şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için dava açan ile 3 bin liralık nafakanın 7 bin liraya, çocuklara ödenen 2 bin liranın da 4 bin liraya arttırılmasını isteyen karşılıklı açtıkları davadan feragat etti. Mahkeme de karşılıklı açılan iki ayrı davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi.

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Çocuklarıyla şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için dava açan Kaan Tangöze ile 3 bin liralık nafakanın 7 bin liraya, çocuklara ödenen 2 bin liranın da 4 bin liraya arttırılmasını isteyen Seçkin Piriler karşılıklı açtıkları davadan feragat etti.




Mahkeme de karşılıklı açılan iki ayrı davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi.

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