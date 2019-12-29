şahsi ilişki günlerinindeğiştirilmesi içindava açanile 3 binliralık nafakanın 7bin liraya, çocuklaraödenen 2 binliranın da 4 binliraya arttırılmasınıisteyenkarşılıklı açtıklarıdavadan feragatetti.Mahkeme de karşılıklı açılan iki ayrı davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi.