Çocuklarıyla şahsi ilişki günlerinin değiştirilmesi için dava açan Kaan Tangöze ile 3 bin liralık nafakanın 7 bin liraya, çocuklara ödenen 2 bin liranın da 4 bin liraya arttırılmasını isteyen Seçkin Piriler karşılıklı açtıkları davadan feragat etti.
Mahkeme de karşılıklı açılan iki ayrı davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi.
ALİ OKTAY
Mahkeme de karşılıklı açılan iki ayrı davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi.
ALİ OKTAY
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