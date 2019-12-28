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  • 28.12.2019
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Yakışıklı oyuncu gönlünü 'ye kaptırdı

Yakışıklı oyuncu , kural bozmadı. Bugüne dek kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy ve Demet Özdemir'le aşk yaşayan Özdemir, gönlünü bu sefer de 'ye kaptırdı.

Seçkin Sevdalandı

Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, kural bozmadı. Bugüne dek kendisi gibi oyuncu Derya Şensoy ve Demet Özdemir'le aşk yaşayan Özdemir, gönlünü bu sefer de Sevda Erginci'ye kaptırdı.


26 yaşındaki Erginci'nin kendisinden 12 yaş büyük Özdemir'le aşkı, bir ay önce başladı.

Kısa süre öncesine dek aynı dizide rol alan çiçeği burnunda çift, önceki akşamki Anadolu Efes maçında faka bastı.

ile , maç boyunca birbirlerine sarılarak aşklarını ele verdi

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM ÖZEL

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