Aşkları geçen ay ABD'deki film festivalinde filizlenen Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, önceki akşam Mecidiyeköy'de yakayı ele verdi. İki aydır gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu çift, Profilo AVM'den çıkarken Snobmagazin objektifine yakalandı. İlk kez birlikte görüntülenen ikilinin aşkı, böylece belgelendi.



Kasım'da ABD'deki film festivalinde yakınlaşan ikili, ilk kez önceki akşam İstanbul sokaklarında birlikte görüntülendi.

Kendi gibi oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ile iki yıllık ilişkisi Ekim'de biten güzel oyuncu, Demirkol ile yeni bir beraberliğe başlayarak şaşırtmıştı. Ayrılık acısını atlatıp gönlünü aynı zamanda komedyen olan Demirkol'a kaptıran Abdullah, yeni ilişkisiyle de "Farah Zeynep, özel hayatında hızlı çıktı" dedirtti. Çiftin bu karesi de sosyal medyada olay oldu.



34 yaşındaki Demirkol'un yıldızı, rol aldığı 'Ahlat Ağacı' filmiyle parladı.