Şimdilerde kızına yedi buçuk aylık hamile olan Saadet Işıl Aksoy, birçok anne adayı gibi uykucu olup çıktı. 36 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün de sevimli köpeği Kaju ile Los Angeles'taki evinde böyle miskinlik yaptı.
Şimdilerde kızına yedi buçuk aylık hamile olan Saadet Işıl Aksoy, birçok anne adayı gibi uykucu olup çıktı. 36 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün de sevimli köpeği Kaju ile Los Angeles'taki evinde böyle miskinlik yaptı.
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