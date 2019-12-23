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  • 23.12.2019
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, birçok anne adayı gibi uykucu olup çıktı

Şimdilerde kızına yedi buçuk aylık hamile olan , birçok anne adayı gibi uykucu olup çıktı. 36 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün de sevimli köpeği Kaju ile 'taki evinde böyle miskinlik yaptı.

Miskinlik vakti
Şimdilerde kızına yedi buçuk aylık hamile olan , birçok anne adayı gibi uykucu olup çıktı. 36 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün de sevimli köpeği Kaju ile 'taki evinde böyle miskinlik yaptı.

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