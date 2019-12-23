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  • 23.12.2019
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eşi ve kızları Vina ile kahvaltı keyfi yaptı

Kısa bir süre önce kızlarına kavuşan oyuncu ile basketbolcu , dün keyifteydi. Ünlü çift, kızları Vina'yı da yanlarına alıp kahvaltı keyfi yaptı.Tarzıyla dikkat çeken Müge Boz, bu paylaşımına da "Sabah rutinim" notu düştü. Boz'un fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...

Sabah rutini
Kısa bir süre önce kızlarına kavuşan oyuncu ile basketbolcu , dün keyifteydi. Ünlü çift, kızları Vina'yı da yanlarına alıp kahvaltı keyfi yaptı.

Tarzıyla dikkat çeken Müge Boz, bu paylaşımına da "Sabah rutinim" notu düştü. Boz'un fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...

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