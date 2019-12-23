Kısa bir süre önce kızlarına kavuşan oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, dün keyifteydi. Ünlü çift, kızları Vina'yı da yanlarına alıp kahvaltı keyfi yaptı.
Tarzıyla dikkat çeken Müge Boz, bu paylaşımına da "Sabah rutinim" notu düştü. Boz'un fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...
Tarzıyla dikkat çeken Müge Boz, bu paylaşımına da "Sabah rutinim" notu düştü. Boz'un fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı...
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