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'den albüm sürprizi! ...

, 'nin hayatını anlatacak müzikali albüme taşıdı. Göçer, önceki gün de klip için kamera karşısına geçti. Göçer, Poll Production etiketiyle yayınlanacak 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 17 Ocak'ta görücüye çıkaracak.

Albüm sürprizi

, Sabahattin Ali'nin hayatını anlatacak müzikali albüme taşıdı. Göçer, önceki gün de klip için kamera karşısına geçti.

Göçer, Poll Production etiketiyle yayınlanacak 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 17 Ocak'ta görücüye çıkaracak.

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