Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'nin hayatını anlatacak müzikali albüme taşıdı. Göçer, önceki gün de klip için kamera karşısına geçti.
Göçer, Poll Production etiketiyle yayınlanacak 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 17 Ocak'ta görücüye çıkaracak.
Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'nin hayatını anlatacak müzikali albüme taşıdı. Göçer, önceki gün de klip için kamera karşısına geçti.
Göçer, Poll Production etiketiyle yayınlanacak 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 17 Ocak'ta görücüye çıkaracak.
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