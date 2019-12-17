Eylül'de evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ve işadamı Volkan Aslan'ın Tayland'daki balayı sürüyor. Ünlü çift, önceki gün de Bangkok'taki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. İkili, yere uzanmış dev bir aslanı kedi misali sevip cesaretlerini konuşturdu.