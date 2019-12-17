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  • 17.12.2019
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Aylin Coşkun ve işadamı 'dan Tayland'da balayı tatili

Eylül'de evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ve işadamı 'ın Tayland'daki balayı sürüyor. Ünlü çift, önceki gün de Bangkok'taki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. İkili, yere uzanmış dev bir aslanı kedi misali sevip cesaretlerini konuşturdu.

Bir aslan ‘miyav’ dedi

Eylül'de evlenen şarkıcı Aylin Coşkun ve işadamı Volkan Aslan'ın Tayland'daki balayı sürüyor. Ünlü çift, önceki gün de Bangkok'taki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. İkili, yere uzanmış dev bir aslanı kedi misali sevip cesaretlerini konuşturdu.

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