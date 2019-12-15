atv'de yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, önceki gün İranlı aşkı Gazella ile Zorlu AVM'deydi. Yeni yıl planı sorulan sanatçı, yılbaşında sevgilisi ile yurt dışına gideceğini söyledi.
- Saklambaç
- 15.12.2019
- Gazete
atv'de yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı Keremcem, önceki gün İranlı aşkı Gazella ile Zorlu AVM'deydi. Yeni yıl planı sorulan sanatçı, yılbaşında sevgilisi ile yurt dışına gideceğini söyledi.
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