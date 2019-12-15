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  • 15.12.2019
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''in yıldızı 'den İranlı aşkı ile yılbaşı planı

atv'de  yayınlanan '' dizisinin yıldızı , önceki gün İranlı aşkı ile Zorlu AVM'deydi. Yeni yıl planı sorulan sanatçı, yılbaşında sevgilisi ile yurt dışına gideceğini söyledi.

Yılbaşına yurt dışı planı

atv'de yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinin yıldızı , önceki gün İranlı aşkı Gazella ile Zorlu AVM'deydi. Yeni yıl planı sorulan sanatçı, yılbaşında sevgilisi ile yurt dışına gideceğini söyledi.

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