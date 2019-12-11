Güzel oyuncu Melis Sezen, IMDb Starmetre listesinde dünyaca ünlü yıldızları solladı. Sezen, 'Joker' filminin yıldızı Joaquin Phoenix'in ardından listenin 84. sırasına yerleşti.
Bu başarısıyla göğsümüzü kabartan 26 yaşındaki oyuncunun geride bıraktığı isimler arasında Tom Hanks ve Vanessa Hudgens gibi dünyaca ünlü yıldızlar var.
LİSTEDEKI TÜRKLER
Kıvanç Tatlıtuğ
Ayça Ayşin Turan
Çağatay Ulusoy
Hazar Ergüçlü
Farah Zeynep Abdullah
Hande Erçel
Melis Sezen
Cansu Dere
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