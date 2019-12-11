Güzel oyuncu Melis Sezen, IMDb Starmetre listesinde dünyaca ünlü yıldızları solladı. Sezen, 'Joker' filminin yıldızı Joaquin Phoenix'in ardından listenin 84. sırasına yerleşti.

Bu başarısıyla göğsümüzü kabartan 26 yaşındaki oyuncunun geride bıraktığı isimler arasında Tom Hanks ve Vanessa Hudgens gibi dünyaca ünlü yıldızlar var.

LİSTEDEKI TÜRKLER

Kıvanç Tatlıtuğ

Ayça Ayşin Turan

Çağatay Ulusoy

Hazar Ergüçlü

Farah Zeynep Abdullah

Hande Erçel

Melis Sezen

Cansu Dere