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Oyuncu nde dünyaca ünlü yıldızları solladı! Listedeki Türk ünlüler şaşırttı

Güzel oyuncu , nde dünyaca ünlü yıldızları solladı. Sezen, 'Joker' filminin yıldızı 'in ardından listenin 84. sırasına yerleşti.

Starlık yolunda

Güzel oyuncu , nde dünyaca ünlü yıldızları solladı. Sezen, 'Joker' filminin yıldızı 'in ardından listenin 84. sırasına yerleşti.

Bu başarısıyla göğsümüzü kabartan 26 yaşındaki oyuncunun geride bıraktığı isimler arasında ve Vanessa Hudgens gibi dünyaca ünlü yıldızlar var.

LİSTEDEKI TÜRKLER
Kıvanç Tatlıtuğ
Ayça Ayşin Turan
Çağatay Ulusoy
Hazar Ergüçlü
Farah Zeynep Abdullah
Hande Erçel
Melis Sezen
Cansu Dere

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