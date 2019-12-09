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  • 09.12.2019
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’nın kızı , ’de özel harekat polisi oldu

Ünlü oyuncu ’nın kızı , ’de özel harekat polisi oldu. Genç kız, rehine kurtarma gibi riskli görevler üstlenip hayatını tehlikeye attı.



Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, ABD'de tehlikeye daldı. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.

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