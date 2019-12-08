Kısa süre önce kızı Vina'yı kucağına alan Müge Boz'dan annelere tavsiye... Puset taşımanın çok zor olduğunu savunan güzel oyuncu, kızını bebek taşıma şalıyla gezdirdiğini söyledi. Hollywood starları da bebeklerini bu yöntemle taşıyor.