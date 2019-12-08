Çankırı macerası

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz'un son rotası, Çankırı ve Kastamonu oldu. Geziye Fadik Sevin Atasoy gibi birçok ünlü isim katıldı.
- Saklambaç
- 08.12.2019
- Gazete
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz'un son rotası, Çankırı ve Kastamonu oldu. Geziye Fadik Sevin Atasoy gibi birçok ünlü isim katıldı.
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