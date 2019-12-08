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  • 08.12.2019
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Çankırı macerası

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz'un son rotası, Çankırı ve Kastamonu oldu. Geziye gibi birçok ünlü isim katıldı.

Çankırı macerası

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz'un son rotası, Çankırı ve Kastamonu oldu. Geziye Fadik Sevin Atasoy gibi birçok ünlü isim katıldı.


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