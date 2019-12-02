Aşkları bu yaz sekteye uğrayan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza, geçen ayki barışma sonrası objektiflerle aralarına mesafe koydu. Daha önce mutluluk pozları veren ikili, önceki akşam ise basın mensuplarıyla köşe kapmaca oynadı. Ortaköy'deki Meftun adlı mekanda yemeğe çıkan İbo ile sosyetik yogacı, aşk tazeledi.

Birbirlerine sarılıp dostlarının objektifine kalp işareti yapan çiftin keyfi, çıkışta flaşların patlamasıyla kaçtı.

Araçlarını beklerken gazetecileri gören ikili, hızla mekana geri kaçtı. Mekan görevlileri tarafından otoparka indirilen sevgililer, 20 dakika sonra otoparktan çıkış yaptı. Çift, yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

Aşkları, herkes tarafından bilinen İbo ile Sponza'nın bu kaçışına ise anlam verilemedi. Geçen ayki barışma sonrası "Her şey yolunda" diye açıklama yapan Kutluay, mekanda Sponza ile felekten bir gece çaldı. Ancak ikilinin bu neşeli hallerinden çıkışta eser yoktu.

ANLAMSIZ KAÇIŞ!

Geçen ayki barışma sonrası "Her şey yolunda" diye açıklama yapan Kutluay, mekanda Sponza ile felekten bir gece çaldı. Ancak ikilinin bu neşeli hallerinden çıkışta eser yoktu.

DOĞAN SAVAŞ