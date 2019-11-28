Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 25 Kasım'da minik kızları Vina'ya kavuştu. Boz, hastane odasında ailesiyle verdiği mutluluk pozuna da "İyi ki bizi seçtin" notu düştü.
Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 25 Kasım'da minik kızları Vina'ya kavuştu. Boz, hastane odasında ailesiyle verdiği mutluluk pozuna da "İyi ki bizi seçtin" notu düştü.
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