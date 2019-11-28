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Oyuncu  ile eşi kızları 'ya kavuştu

Oyuncu  ile basketbolcu eşi , 25 Kasım'da minik kızları 'ya kavuştu. Boz, hastane odasında ailesiyle verdiği mutluluk pozuna da "İyi ki bizi seçtin" notu düştü.

Hoşgeldin Vina

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 25 Kasım'da minik kızları Vina'ya kavuştu. Boz, hastane odasında ailesiyle verdiği mutluluk pozuna da "İyi ki bizi seçtin" notu düştü.

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