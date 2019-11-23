kanalısevilen dizisisetinde önceki gün renkli anlar yaşandı. Başarılı başrol oyuncusudizi ekibine güveç yaptı.Yemeğin yapım aşamasını danotuyla Instagram hesabında paylaştı.Ünalmış, elleriyle yaptığı güveci yemeden önce de dizinin kameramanıile selfie yaptı.