Milyonların kanalı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde önceki gün renkli anlar yaşandı. Başarılı başrol oyuncusu Murat Ünalmış, dizi ekibine güveç yaptı.
Yemeğin yapım aşamasını da "Geleneksel güveç hazırlık partisi" notuyla Instagram hesabında paylaştı.
Ünalmış, elleriyle yaptığı güveci yemeden önce de dizinin kameramanı Ahmet Yılmaz ve Focus Puller'ı Birkan Mangtay ile selfie yaptı.
Yemeğin yapım aşamasını da "Geleneksel güveç hazırlık partisi" notuyla Instagram hesabında paylaştı.
Ünalmış, elleriyle yaptığı güveci yemeden önce de dizinin kameramanı Ahmet Yılmaz ve Focus Puller'ı Birkan Mangtay ile selfie yaptı.
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