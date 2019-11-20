Hazal Kaya ile kendi gibi oyuncu eşi Ali Atay, önceki akşam oğulları Fikret Ali'ye kavuştu. Atay, eşini doğumda yalnız bırakmadı. 2 kilo 68 gram ağırlığındaki bebekle annesinin sağlık durumu iyi.
Hazal Kaya ile kendi gibi oyuncu eşi Ali Atay, önceki akşam oğulları Fikret Ali'ye kavuştu. Atay, eşini doğumda yalnız bırakmadı. 2 kilo 68 gram ağırlığındaki bebekle annesinin sağlık durumu iyi.
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