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ve çiftinin oğulları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf...

Hazal Kaya ile kendi gibi oyuncu eşi , önceki akşam oğulları 'ye kavuştu. Atay, eşini doğumda yalnız bırakmadı. 2 kilo 68 gram ağırlığındaki bebekle annesinin sağlık durumu iyi.

Hoşgeldin Fikret Ali

Hazal Kaya ile kendi gibi oyuncu eşi Ali Atay, önceki akşam oğulları Fikret Ali'ye kavuştu. Atay, eşini doğumda yalnız bırakmadı. 2 kilo 68 gram ağırlığındaki bebekle annesinin sağlık durumu iyi.

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HaberlerSaklambaç HaberleriHazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali dünyaya geldi! İşte ilk fotoğraf...
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